Rassegna stampa | Novità da Torino / Si avvicina il campionato

La squadra bianconera continua la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato. Da qua all'anno nuovo sarà un'unica tirata per concludere la prima parte di stagione. Sicuramente il mister sta preparando al meglio tutti i giocatori disponibili per poter trovare un'ottima continuità, che sarà fondamentale per potersi togliere diverse soddisfazioni.