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Con l'avvicinarsi ufficiale dell'apertura della nuova stagione, la squadra bianconera ha scelto i numeri delle maglie per l'annata 2025/26. Il nuovo portiere Nunziante indosserà il numero 1, Jesper Karlstrom ha optato per l'8, Bertola il 13, Bayo il 15, mentre Iker Bravo prenderà il 17 di Lucca e Camara il 29. Il numero 7 rimarrà sulle spalle di ALEXIS Sanchez.

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