News Udinese – Nunziante in grande stile: titolare con gli “azzurrini”

Titolare per la seconda volta è stato il portiere bianconero Alessandro Nunziante. Il classe 2007 dell'Udinese ha avuto una giornata abbastanza tranquilla, non avendo mai dovuto affrontare seri problemi dagli avversari. Questo pareggio complica le chance della Nazionale italiana di accedere alla Fase Elite. Martedì affronteranno la Polonia.
Il portiere dei bianconeri continua ad essere titolare con la nazionale Under 19 dimostrandosi pronto per le prossime sfide
L'Italia U19 non riesce a proseguire dopo la convincente vittoria contro la Moldova. Gli azzurrini hanno concluso la partita al "Massimino" di Catania contro la Bosnia con un pareggio di 0-0 (incontro valido per le qualificazioni all prossimo Europeo di categoria), senza riuscire a sfruttare le numerose opportunità create.
