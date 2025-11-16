News Udinese – Nunziante in grande stile: titolare con gli “azzurrini”

Titolare per la seconda volta è stato il portiere bianconero Alessandro Nunziante. Il classe 2007 dell'Udinese ha avuto una giornata abbastanza tranquilla, non avendo mai dovuto affrontare seri problemi dagli avversari. Questo pareggio complica le chance della Nazionale italiana di accedere alla Fase Elite. Martedì affronteranno la Polonia.