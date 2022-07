News Udinese | Nuova amichevole contro il Pafos: rassegna stampa

La stagione ha ormai avuto inizio. Il ritiro precampionato dell'Udinese è iniziato da diversi giorni ed oggi il club bianconero scenderà in campo per la sesta amichevole della stagione.

Inoltre, ci sono novità anche sul fronte mercato. Sarebbe in chiusura un affare in uscita. Si tratta di un giovane portiere che sarebbe ad un passo dalla cessione a titolo definitivo. Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo nei dettagli <<<