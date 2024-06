Udinese – Una nuova coppia dirigenziale: scelti il D.S ed il D.T.

Proprio in queste ore è stata scelta una nuova coppia dirigenziale. Scelti il direttore sportivo del club ed anche il direttore tecnico

Nel ruolo di D.S. dovrebbe arrivare un nome che è già stato fatto nei giorni passati, stiamo parlando di Gokhan Inler. L'ex centrocampista dell'Udinese è pronto per fare il suo ritorno, ma in un'altra veste. Questa non è l'unica novità degna di nota, visto che ci sarà anche un nuovo direttore tecnico. A ricoprire questo ruolo ci penserà una "vecchia" figura della famiglia Pozzo, stiamo parlando di Gianluca Nani. Adesso passiamo alla scelta del coach. Ecco tutti i dettagli sulla nuova guida tecnica <<<