News Udinese | Come sarà la nuova formazione di Sottil? Ecco la risposta

Il nuovo campionato è alle porte, ma ci sono ancora molti dubbi riguardo la nuova formazione bianconera: ecco cosa sappiamo

Redazione

Il team bianconero, guidato da Andrea Sottil, viaggia spedito verso il nuovo campionato di Serie A. L'obiettivo sarà riconfermarsi come una delle società più interessanti del panorama calcistico italiano, come dimostrato la scorsa annata. Per farlo, il tecnico torinese e la dirigenza stanno sondando il terreno per i calciatori da portare ad Udine ed inserire nel nuovo progetto tecnico. Attualmente restano varie incognite, soprattutto per quanto concerne i calciatori che l'anno prossimo non vestiranno più la casacca bianconera. La domanda sorge spontanea. Come giocherà l'Udinese di Sottil? Quale sarà la disposizione in campo dei calciatori bianconeri? Non perdiamo altro tempo e proviamo a dare una risposta.

Una delle poche certezze che al momento abbiamo, riguarda il modulo. Sembrerebbe che il tecnico di Venaria Reale voglia disporre i propri calciatori secondo un 3-5-2. Già nelle amichevoli precampionato in Austria i bianconeri sono scesi in campo secondo questa disposizione e pare che questo modulo verrà riconfermato anche per il resto della stagione.

La formazione titolare

Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, la formazione titolare dell'Udinese per la stagione attualmente in corso sarà la seguente:

Silvestri; Becao, Benkovic, Nuytinck; Soppy, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto

Tuttavia, non mancheranno i ballottaggi tra i calciatori. I primi riguardano la difesa. Jaka Bijol e Nehuen Perez si giocheranno il posto da titolare con Benkovic e Nuytinck. Becao, invece, probabilmente sarà inamovibile. A centrocampo, dopo un ottimo precampionato, verrà riconfermato Jean-Victor Makengo. Non è da escludere, però, che possa essere schierato titolare Sandi Lovric, acquistato in questa sessione di mercato dal Lugano. Pochi dubbi riguardo Walace, invece, che dovrebbe rimanere all'Udinese dopo che il Flamengo ha acquistato Pulgar per il centrocampo. Riguardo l'attacco, la situazione è differente. Deulofeu, dopo che la trattativa con il Napoli è sfumata, dovrebbe rimanere in bianconero. Beto è ancora infortunato, per cui non è da escludere che Nestorovski possa essere il centravanti titolare, almeno per le prime partite di Serie A. In attesa di aggiornamenti su questo fronte, ecco chi sarà il possibile sostituto di Molina <<<