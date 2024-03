Udinese | Nuova panchina per Gotti: il tecnico è a un passo dal Palermo

Nuova chance in panchina per Luca Gotti. L'ex tecnico dell'Udinese è infatti finito nel mirino del Palermo. I rosanero sono stati protagonisti di una grande rimonta a cavallo del cambio dell'anno che aveva riportato il club nei pressi della promozione diretta. Ora però, una nuova frenata che sta complicando il cammino dei siciliani. In caso di sconfitta contro il Como, la società potrebbe propendere per l'esonero di Corini. Stando alla Gazzetta dello Sport, il nome in pole per l'eventuale sostituzione sarebbe proprio quello di Gotti, la cui ultima esperienza è stata quella sulla panchina dello Spezia nella scorsa stagione.