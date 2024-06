News Udinese | Nuova panchina per Sottil: è il preferito dell’Empoli

L'ex tecnico dei bianconeri potrebbe tornare presto in Serie A: come riporta Di Marzio è tra i papabili per la panchina dei toscani

Si prospetta una nuova avventura in Serie A per una conoscenza recentissima dell'Udinese. Infatti, Andrea Sottil potrebbe presto tornare ad allenare nel massimo campionato italiano. Sulle su tracce ci sarebbe negli ultimi giorni il pressing dell’Empoli. I toscani stanno esplorando diverse opzioni per il successore di Nicola, con un trio di candidati principali in lizza per il ruolo. Tra questi, spiccano i nomi di William Viali, Marco Giampaolo e l'ex Udinese Andrea Sottil. Secondo Gianluca Di Marzio l'ex Ascoli piace molto al presidente Corsi e nei prossimi giorni potrebbe esserci un'accelerata per chiudere.