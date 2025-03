Udinese – Inler: “Questa nuova sfida mi entusiasma…” Le parole

Dopo aver ufficialmente concluso la sua carriera da calciatore la scorsa estate, Gökhan Inler ha intrapreso un nuovo percorso da dirigente, tornando nella città che lo ha reso un protagonista del calcio europeo. In una recente intervista l’ex centrocampista ha raccontato della sua nuova vita come responsabile dell’area tecnica dell’Udinese. "Durante la mia carriera da calciatore ho potuto confrontarmi con diverse culture sportive. All’Udinese ho certamente appreso i segreti per far funzionare un efficace modello di scouting e per favorire lo sviluppo dei giovani talenti".