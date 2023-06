Udinese – Nuova stagione alle porte: ecco tutte le operazioni / La rassegna

L'Udinese ha iniziato a preparare nel migliore dei modi la stagione 23/24. La squadra del Friuli Venezia Giulia sa che deve fare tantissimo per poter allestire un team che possa impensierire tutte le avversarie proprio come successo nel corso di questa annata. Al momento non è semplice, ma la dirigenza ha tutte le intenzioni di non adattarsi.