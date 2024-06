Udinese | Nuova vita per un ex collaboratore di Cioffi: Bacci al va Boavista

Nuova avventura estere per un ex Udinese. Non sarà in Turchia come anticipato ma sempre in Europa. Niente avventura al Fenerbache di José Mourinho quindi per Cristiano Bacci. L'ex collaboratore tecnico dell'Udinese durante il periodo Cioffi nella scorsa stagione é infatti molto vicino ad una avventura da primo allenatore in Portogallo. Sarebbe la prima in un top campionato per Bacci che finalmente può mettersi alla prova tra i big. Stando al quotidiano portoghese Record, Bacci sarebbe ad un passo dalla panchina del Boavista, club della massima serie lusitana. Pronto quindi a stupire in un campionato di tutto rispetto che spesso è una rampa di lancio per giocatori e tecnici.