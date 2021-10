News Udinese – La preparazione continua / Nuove soluzione per Domenica

Tutte e due le squadre continuano la preparazione in vista di Domenica. Le novità da tutti e due i campi d'allenamento

Redazione

La squadra continua la sua preparazione in vista di domenica. Dopo un avvio di campionato scoppiettante, con sette punti nei primi tre incontri, c'è stata una brusca frenata, solo un punto nelle successive quattro. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e tronare a fare punti, in modo da poter raggiungere la salvezza in maniera tranquilla e poi divertirsi il più possibile. Il team di Luca Gotti se la dovrà vedere contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, anche la squadra del serbo al momento vive di alti e bassi, dato che dopo la sconfitta per 6-1 contro i campioni d'Italia è arrivata un'incredibile vittoria per 3-0 contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Vediamo come proseguono gli allenamenti sia da una parte che dall'altra.

Qui Bologna

La società rossoblù si è allenata ieri ed oggi ha in programma una nuova seduta alle ore 15. Nella giornata passata ha dovuto fare ancora a meno di tutti i nazionali, che sono rientrati nel capoluogo emiliano soltanto ieri sera. Di conseguenza, solo da oggi, la società felsinea potrà iniziare a preparare con attenzione il match contro i friulani. La seduta si è divisa in due parti: esercitazioni tecnico tattiche e poi consueta partitella per concludere. Ancora lavoro differenziato per Jordy Schouten. Vediamo invece come se la passano i bianconeri.

Qui Udine

La squadra guidata da Luca Gotti è scesa in campo ieri mattina. Oggi in programma una nuova sessione alle ore 15. Il team dopo le classiche fasi di attivazione, ha eseguito una partitella a tema e delle esercitazioni in due contro tre. La novità di giornata è il ritorno in gruppo di Mato Jajalo, mentre bisogna aspettare questo pomeriggio prima di vedere i primi due nazionali: Stryger Larsen e Destiny Udogie. Non finisce qua, il direttore dell'area tecnica prepara un colpo dalla cadetteria. Il nome è di spessore. Ecco di chi stiamo parlando <<<