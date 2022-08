Notizie Udinese | I nuovi acquisti ancora in ritardo per la Serie A

I nuovi arrivati fin qui avuto poco spazio, complice il fatto che l'adattamento al nostro campionato non è cosa semplice.

L'edizione odierna del Messaggero Veneto fa il punto della situazione per quanto riguarda i nuovi innesti. Il quotidiano critica la momentanea inadeguatezza di alcuni giocatori arrivati in questa sessione di mercato, spiegando come sia ormai tradizione dei friulani "acquistare giocatori ancora non pronti all'uso in Serie A". Eccezzion fatta per Sandi Lovric che fin dal ritiro ha dimostrato di aver capito appieno i meccanismi tattici di Sottil e partita dopo partita si sta conquistando sempre più spazio.

Il caso più eclatante, per il noto giornale, è quello che riguarda Festy Ebosele. Il laterale irlandese, arrivato dalla Championship, ha dato prova di grandi doti atletiche e fisiche. Il problema è che è ancora troppo immaturo in fase di non possesso. "Il pupillo di Rooney" ha qualità che in teoria si sposano bene con il 3-5-2 di Sottil, ma mostra ancora lacune importanti in fase difensiva che potrebbero rivelarsi un tallone d'Achille difficile da appianare. Proprio per questo motivo, l'ex tecnico dell'Ascoli, nelle ultime due gare ha optato prima per Perez, poi per Pereyra largo a destra, con il classe '02 regalato alla panchina. Ma non finisce qui.

Non solo Ebosele

Stesso discorso vale per Enzo Ebosse. il laterale dell'Angers non sembra dare ancora delle garanzie a Sottil che nonostante l'assenza di Udogie, a San Siro, ha optato per Masina largo a sinistra. Valutazioni che vanno fatte anche per Jaka Bijol che a causa dell'infortunio con la Salernitana è stato visto troppo poco per tirare delle conclusioni affrettate. Infine, l'ultimo in lista è Filip Benkovic. Il difensore croato è stato tesserato a gennaio, ma non è mai entrato nelle rotazioni della prima squadra, se non per alcune amichevoli estive. Considerando che ha già consumato un consistente periodo di ambientamento con i compagni, le sue esclusioni insinuano dei dubbi sul suo temperamento.