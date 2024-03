Udinese | Nuovo assetto provato col Padova: Walace più Zarraga dal 1′

Prime prove tattiche in vista della sfida salvezza contro il Sassuolo. In occasione dell'amichevole contro il Padova, Gabriele Cioffi ha proposto nuove soluzioni a centrocampo per essere più prolifico in zona gol. Infatti, è sceso in campo dal primo minuto la mediana formata da Pereyra, Zarraga, Walace, Barbaro e Kamara. Quello che ha sorpreso fin da subito è stata l'interpretazione dei ruoli. Zarraga e Walace si alternano le posizioni dando maggiore imprevedibilità in fase di impostazione, mentre altre volte salgono direttamente loro ad attaccare con Barbaro che va a ricevere il pallone dai difensori. Cosa che probabilmente si vedrà con Lovric in quel ruolo, oggi assente perchè in Nazionale.