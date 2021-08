Notizie Udinese – Ufficiale il nuovo avversario in Coppa Italia

Scopri assieme a noi quale sarà la prima squadra che se la dovrà vedere con gli uomini gestiti dal presidente Giampaolo Pozzo

Redazione

Nelle ultime ore è arrivata la definitiva esclusione del Chievo Verona dal campionato cadetto. Questo ha portato di conseguenza ad una ammissione per la società calabrese del Cosenza. Anche se si parla di un'altra categoria, le faccende hanno influenzato anche il calendario dell'Udinese. Che si troverà a dover battagliare contro un avversario diverso da quello prefissato. Il tutto è valido per il primo turno di Coppa Italia. Mister Luca Gotti schiererà in campo, a prescindere, la migliore formazione che si possa avere. Scopri assieme a noi quale sarà la prima squadra che se la dovrà vedere con gli uomini gestiti dal presidente Giampaolo Pozzo.

L'avversario

C'è stato un drastico cambiamento. All'inizio si pensava che il club friulano se la dovesse vedere contro il Pordenone. Un vero e proprio derby della regione Friuli Venezia-Giulia. Come già detto però il fallimento del Chievo Verona ha mescolato le carte in tavola. Ora il club bianconero sarà comunque impegnato il tredici Agosto, ma per giocare contro l'Ascoli Piceno. Se andiamo a vedere nei dettagli le due formazioni, questo è sicuramente un vantaggio per gli uomini del tecnico. L'ex avversaria naviga sempre in acque tranquille e nelle ultime stagioni ha rischiato più volte una clamorosa Serie A. Un cammino più altalenante quello della società marchigiana, che adesso cerca una conferma nella seconda categoria. Scopri i prossimi impegni che aspettano la società bianconera.

I prossimi impegni

In ordine cronologico ci sono ancora due match prima della partita di Coppa Italia. Il più importante dei due andrà in scena il sette agosto contro l'Empoli. Questo sarà un vero e proprio anticipo della prossima Serie A. Un occasione importantissima per capire a che punto è la preparazione dell'Udinese.