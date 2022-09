Udinese | Il nuovo Deulofeu: non segna ma fa segnare – rassegna stampa

I bianconeri proseguono il lavoro in vista del prossimo incontro di campionato. L'impegno contro l'Hellas Verona di Cioffi chiuderà l'ottava giornata di serie a. Il menù prevede una gara ostica, dove bisognerà dare tutto per poter sperare di portare a casa i tre punti. Nelle ultime ore la squadra sta continuando ad allenarsi sui campi del Bruseschi, aspettando i nazionali.

Sottil da oggi può già contare su qualche rientro, aspettando la giornata di domani per avere tutti al completo. Per il ritorno dalle nazionali per i sette convocati manca davvero poco, motivo per cui si continuerà ad attenderli e poi si penserà soltanto al prossimo match.