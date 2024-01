Mercato Udinese | Nuovo nome per la difesa: Porteous per il post Perez?

Nuovo nome per la difesa dell' Udinese . Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio , il club bianconero starebbe valutando anche una pista interna per la sostituzione di Nehuen Perez , diretto alla corte di Mazzarri. Si tratta di Ryan Porteous , difensore classe 1999 del Watford.

Già in passato i Pozzo pensarono di portare il centrale scozzese a Udine, poi però decisero di acquistarlo per farlo giocare in Inghilterra. In questa stagione, Porteous ha raccolto 24 presenze in Championship con la maglia del Watford, collezionando 3 assist. I Pozzo hanno deciso dunque di puntare sulla soluzione interna per mettere una pezza al reparto difensivo, che a breve potrebbe rimanere orfano di Perez.