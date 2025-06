Mercato Udinese – Nuovo nome per la porta friulana! I dettagli

Alle prese con le conseguenze del caso Okoye , l'Udinese sta esplorando la possibilità di ingaggiare un nuovo portiere. Secondo quanto riportato dal sito As, nelle ultime ore si è riproposto il nome di un portiere già associato ai friulani in passato.

Il giocatore in questione è l'argentino Agustin Rossi , classe 1995, che possiede anche un passaporto italiano e attualmente è impegnato con il Flamengo al Mondiale per club, avendo raggiunto gli ottavi di finale dopo aver sconfitto anche il Chelsea durante la fase a gironi.

Negli ultimi giorni, come anticipato da As, ci sarebbero stati contatti informali tra il club friulano e il rappresentante del portiere, il cui contratto con il Flamengo scade nel 2027, anche se la società brasiliana sembra intenzionata a prolungare l'accordo con l'argentino per ulteriori quattro anni. Su Rossi, poi, ci sono stati interessi da parte di tre squadre della Premier League e di alcuni club arabi. La situazione si presenta complessa, poiché i brasiliani sono molto motivati a mantenere il loro portiere, ma l'Udinese ha ripreso in considerazione l'idea di ingaggiare l'ex Boca Juniors.