Udinese News | Nuovo perno per la difesa, Ebosse sta tornando: rassegna

Un nuovo perno sembra essere in procinto di tornare in quel di Udine e soprattutto protagonista con la prima squadra. Ecco tutti i dettagli

La difesa sta per recuperare un elemento decisamente interessante in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra guidata da Kosta Runjaic, infatti, dovrebbe tornare ad avere a disposizione l'unico calciatore dell'Udinese che ha militato nel corso dell'ultimo campionato Mondiale in Qatar del 2022.