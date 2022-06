News Udinese – Il nuovo perno del team / Ecco Sandi Lovric

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che vuole sorprendere a tutti i costi

Redazione

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una società che ha voglia di sorprendere e continuare a dire la sua. Sicuramente non sarà facile visto che saranno cambiate diverse situazioni dall'ultimo incontro di campionato vinto per 4-0 contro la Salernitana. La prima novità è quella che riguarda il tecnico bianconero, visto che si passa da Gabriele Cioffi ad Andrea Sottil. Si parla sempre di due mister a cui piace giocare a calcio, ma con una mentalità di gioco completamente diversa tra di loro. In queste ultime ore la notizia di una presunta partenza per Walace sta monopolizzando gli articoli sull'Udinese, ma la dirigenza ha già pronto il suo sostituto. Stiamo parlando di un centrocampista con una tecnica sopraffina.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è pronto per fare la differenza e dopo qualche stagione difficile è riuscito finalmente a trovare la quadra giusta. Nelle ultime ore, infatti, sta cercando di iniziare ad avvicinarsi all'Udinese che sarà la sua prossima squadra. Il suo nome è Sandi Lovric e dopo aver vinto una coppa in Svizzera è pronto per provare il grande salto. Sicuramente la società ha puntato su di lui per la sua tecnica sopraffina. Ecco quali posti del campo potrà occupare e dove può esprimere il suo calcio al massimo livello.

In campo così

Il team bianconero non vede l'ora di poterlo accogliere e provare tutte le sue capacità. Stiamo parlando di un vero e proprio jolly che vuole e può fare bene in quasi tutti i ruoli. Il primo è senza ombra di dubbio il mediano, dove potrebbe sostituire perfettamente il partente Walace. Anche se potrebbe anche ricoprire il ruolo di mezz'ala e comunque mettere in difficoltà gli avversari. Ecco dove potrebbe andare il centrocampista brasiliano. Il talento prepara le valigie, lo rivuole Gotti <<<