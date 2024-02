Udinese, nuovo ritiro in arrivo? Ecco cosa filtra dal Bruseschi

Il nuovo ritiro bianconero è in arrivo? Ecco tutte le ultime che filtrano dal Bruseschi in vista della sfida decisiva contro la Salernitana

La sconfitta contro il Genoa è sicuramente una delle peggiori nel corso di questa stagione. La squadra ha provato in tutti i modi a tenere aperto l'incontro, ma i rossoblù dal ventesimo in poi hanno sfondato e fatto la differenza sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo motivo la dirigenza sta valutando anche la pista che porta al ritiro.