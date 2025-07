Udinese News – Nuovo sponsor per i bianconeri: i dettagli sull’operazione

L'Udinese ha appena concluso in modo positivo la trattativa con un nuovo sponsor per gli allenamenti della prossima stagione

Udinese Calcio è felice di comunicare un nuovo sviluppo nella sua collaborazione con Crich, che diventa Official Training Kit Partner per la stagione 2025/2026. Questa alleanza mette in risalto la qualità, la tradizione italiana e una visione condivisa di eccellenza e innovazione.