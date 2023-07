Notizie Udinese – Bram Nuytinck saluta definitivamente: ecco il messaggio

Il difensore centrale ha salutato definitivamente Udine e l'Udinese. Bram Nuytinck da diversi giorni è tornato in Olanda (la sua terra natia) per intraprendere una seconda avventura con il team con cui è iniziata la sua carriera. Proprio in queste ore, però, non è mancato un saluto a tutti quei ragazzi che con lui hanno condiviso il percorso in Italia che è durato veramente tantissime stagioni. Ecco le parole del ragazzo olandese: "Dopo tanti anni belli ho lasciato l'Italia. Un sogno giocare in questo bel campionato, un sogno giocare contro avversari di alto livello e un sogno vivere in questo bellissimo paese. Grazie Udinese e tutta la bella gente di Udine. Ho passato anni fantastici con voi. Mi hai sempre fatto sentire a casa e non lo dimenticherò mai". Parole davvero uniche per un capitano che i tifosi difficilmente dimenticheranno. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime su Samardzic <<<