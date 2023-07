Mercato Udinese – La Serie A su Samardzic / Pozzo fissa la base d’asta

La squadra friulana non ha intenzione di svendere il proprio gioiello e per questo motivo si inizia a pensare ad una vera e propria asta

Redazione

Tutti i grandi team del nostro campionato sembrano essere stati stregati dal calciatore serbo Lazar Samardzic. Notizia del giorno è quella di un nuovo interessamento, da parte della Vecchia Signora gestita da Max Allegri. Si parla di un calciatore che ha dimostrato tutte le sue qualità in queste prime stagioni in Italia. I migliori club sanno che se riuscissero ad assicurarselo, non avrebbero più problemi nel mezzo per diverse stagioni. Vedremo nelle prossime ore se qualche team forzerà e cercherà in tutti i modi di mettere sul piatto un'offerta di un certo livello per assicurarsi le sue prestazioni. Nel frattempo la famiglia Pozzo osserva la sfida e fissa la base d'asta.

L'offerta minima che ci vuole per potersi assicurare un calciatore come il nativo di Berlino è 20 milioni di euro più bonus. Una cifra che se pensiamo alla caratura ed alle potenzialità di questo calciatore non è nemmeno elevatissima. Ad oggi le squadre disposte a mettere sul piatto una vera e propria offerta sono due. La prima come detto in precedenza è quella gestita da Max Allegri. Dopo aver perso Savic (destinazione Arabia) adesso potrebbe ripiegare su un altro serbo. La seconda, invece, è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Per i partenopei la trattativa è strettamente legata ad un possibile addio di Piotr Zielinski.

Restano attardate — Attardate le due milanesi. In primis abbiamo i rossoneri di Stefano Pioli che ad oggi non hanno intenzione (forse non l'hanno mai avuta) di affondare per un calciatore come il serbo. Poi ci sono i neroazzurri che vorrebbero completare il reparto proprio con Lazar, ma senza qualche cessione risulta abbastanza impossibile poter chiudere la trattativa. Ad oggi il futuro di Samardzic è a dir poco incerto, vedremo se nelle prossime settimane ci saranno delle novità. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul rinnovo di Deulofeu: i dettagli <<<