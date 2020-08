Nuytinck: “Tudor ha mostrato poco rispetto nei miei confronti”

Bram Nuytinck, il difensore olandese diventato una certezza per l’Udinese di Gotti, ha parlato del suo rapporto con mister Tudor e di come l’ex tecnico bianconero lo avesse inspiegabilmente messo da parte: “È stato un anno molto strano per me. Ho avuto dei momenti difficili con mister Tudor – ha rivelato Nuytinck a Football International – “Gioco qui da tre anni ormai e all’improvviso non ho più avuto un minuto. Ho sentito molto poco rispetto da parte sua nei miei confronti. In un momento del genere devi calmarti e continuare a lavorare sodo, ed è quello che ho fatto “. Con il successore Gotti invece, Nuytinck è diventato elemento imprescindibile della squadra.

Il giocatore olandese è legato all’Udinese fino a giugno 2021. “Stiamo parlando con il club del rinnovo del contratto, ma non so cosa accadrà in estate. Sono felice qui, sto avendo stabilità e gioco sempre”.

FONTE Voetbalprimeur.be