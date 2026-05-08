L'Udinese sa fare la differenza sul campo da gioco, una squadra che sta mettendo a referto una stagione di primissimo livello. I 50 punti sono sempre più vicini e di conseguenza la sfida contro il Cagliari sarà il primo match point per conquistare questo obiettivo. Nel frattempo a prendere voce in capitolo ci ha pensato il difensore centrale del Cagliari, Adam Obert. Elemento importante nella rosa di Pisacane anche per la sua duttilità. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle sue dichiarazioni rilasciate a Radiolina per presentare questo importante incontro di campionato.

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Le dichiarazioni di Adam Obert

Arthur Atta

"Sappiamo bene che l'Udinese è una squadra che ha grande qualità e di conseguenza ci prepariamo per una partita davvero tosta, posso dire che non ci regaleranno niente". Parole chiare da parte di un perno difensivo per la squadra isolana. Non dimentichiamo che gli avversari dei bianconeri non sono ancora matematicamente salvi, anche se manca davvero pochissimo viste le ultime prestazioni e un recente periodo di forma di primissimo livello. Una sfida che dirà molto su quello che l'Udinese potrà fare nel corso delle prossime tre partite di campionato e a quanti punti in classifica potrà fermarsi.