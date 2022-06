News Udinese | L’obiettivo rinnova, ma le trattative proseguono: rassegna stampa

Il club bianconero si sta preparando in vista della prossima stagione. L'obiettivo della dirigenza è continuare a migliorare e dare continuità alle ottime prestazioni sfoggiate lo scorso anno con Gabriele Cioffi in panchina.

Per proseguire sulla strada giusta, è stato scelto Andrea Sottil, un tecnico giovane che vuole sorprendere alla sua prima esperienza in Serie A e portare entusiasmo a tutto l'ambiente bianconero.

Tuttavia, l'Udinese deve far fronte ai tanti calciatori sul piede di partenza e dovrà sicuramente trovare dei degni sostituti. Per uno dei principali indiziati per la mediana, però, la situazione si è complicata nelle ultime ore. Non perdiamo altro tempo e vediamo di chi si tratta <<<