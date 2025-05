Udinese – Obodo sulla squadra di Kosta Runjaic: le parole

"Possiede il giusto spirito per affrontare le partite e si impegna al massimo. Sono rimasto colpito dalla sua determinazione e dal suo carattere. Considerando la sua giovane età e il fatto che proviene da un campionato estero, giocare in Serie A è un compito arduo. Eppure, ha subito mostrato un buon rendimento. Inoltre, non esita a tentare giocate audaci. I centrocampisti emergono nei momenti critici, e lui ha dimostrato la sua presenza in queste situazioni. È un giocatore fondamentale su cui costruire il centrocampo. Se continuerà a impegnarsi in questo modo, potrà far parte di una grande squadra".