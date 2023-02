News Udinese / L’ex Oddo riparte della Spal: prenderà il posto di De Rossi

Aria di cambiamento in Serie B. Dopo l'esonero di Fabio Cannavaro al Benevento, un altro Campione del Mondo è pronto a lasciare il testimone e a concludere la sua avventura tecnica anzitempo. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, tra Daniele De Rossi e la SPAL tira aria di divorzio. La sconfitta nello scontro diretto con il Venezia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La classifica recita ora terz'ultimo posto e serve una forte sterzata. Il prescelto per sostituirlo è un altro eroe del 2006, ovvero Massimo Oddo.

L' ex tecnico dell'Udinese , nella stagione 2017-18 , sarà molto probabilmente il nuovo allenatore della Spal , che nelle prossime ore, salvo imprevisti, ufficializzerà la separazione con Daniele De Rossi, pronto a salutare dopo tre vittorie, sei pareggi e otto sconfitte . Non è bastato l'acquisto dell'ex compagno ai tempi della Roma Nainggolan e ora De Rossi deve cambiare pagina.

Tocca a Oddo

La decisione dovrebbe essere certificata oggi pomeriggio, quando è in programma l'ultima call decisiva tra Ferrara e New York a cui prenderanno parte il presidente Joe Tacopina, il consigliere Gianluca Cambareri, il d.t. Fabio Lupo e il dg Andrea Gazzoli. A quanto si apprende, la Spal dovrebbe offrire a Oddo un contratto fino alla fine della stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza, mentre con De Rossi si starebbe ragionando a una rescissione consensuale con buonuscita.