News Udinese – Oggi in campo quattro Zebrette: il programma completo

Sono quattro i calciatori dell'Udinese che nel corso di questo pomeriggio/sera scenderanno sul campo da gioco. Stiamo parlando di componenti fondamentali per la rosa e che non vedono l'ora di fare la differenza sotto tutti i punti di vista anche con la loro nazionale . Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si sta parlando.

I primi due militano nella Slovenia: Sandi Lovric e Jaka Bijol. Il secondo sicuramente partirà dal primo minuto, mentre per il primo possibile un ingresso a gara in corso. Maduka Okoye vedremo se sarà il titolare nel corso della sfida contro il Benin e per chiudere in bellezza in campo anche James Abankwah e la sua Irlanda under 21.