Udinese – Oggi si gioca, il punto sul match con l’Union / La rassegna

L'Udinese lavora intensamente in Austria ed è finalmente pronto per l'ultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato. La squadra del team di Andrea Sottil per il momento ha ottenuto solo vittorie in questo precampionato ed oggi ci sarà il bisogno di riconfermarsi. Quello odierno è un test importante anche perché il team nel corso della passata stagione ha sempre avuto problemi di continuità.