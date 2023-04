Udinese – Oggi si gioca / Le ultime sul match con il Monza: rassegna

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del prossimo incontro di campionato. Mancano solamente 4 ore al fischio d'inizio della partita che potrebbe riportare i bianconeri in scia per un piazzamento europeo. Contro il Monza di Raffaele Palladino sarà un match da dentro o fuori.

Sia per l'Udinese che per il Monza sono diverse le novità che arrivano dai campi d'allenamento. Il clima è già caldissimo e non si può assolutamente sottovalutare quella che a detta di molti sarà una partita decisiva per il finale di stagione bianconero. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<