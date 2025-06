LIVE Serie A – Oggi è il giorno dei calendari: scopri i match dell’Udinese

Oggi è il primo giorno fondamentale per l'Udinese. Il club che a partire dall'anno prossimo (molto probabilmente) sarà in mano ad un nuovo gruppo americano è pronto per scoprire quale sarà il calendario e le partite da giocare. Non dimentichiamo che la stagione inizierà il prossimo 23 Agosto e terminerà nell'ultimo weekend di Maggio. Un'annata che vede tornare in Serie A il Sassuolo, la Cremonese e il Pisa mentre salutano la compagnia il Venezia, il Monza e l'Empoli. Adesso è arrivato il momento di scrivere il calendario e soprattutto scoprire con chi inizierà la stagione la squadra bianconera. L'anno scorso era stato contro il Bologna allo stadio Dall'Ara.