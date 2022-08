News Udinese | Oggi la risposta di Ehizibue: la rassegna stampa

Ci siamo. Manca ormai poco e i bianconeri torneranno in campo contro il Monza a caccia della prima vittoria in campionato. Nel mentre, Marino prova a definire gli ultimi dettagli per regalare a Sottil un rinforzo sulla fascia destra.

In cima alla lista del direttore sportivo dei friulano c'è Kingsley Ehizibue, laterale olandese in forza al Colonia. Sembrava tutto fatto per il calciatore classe '94, poi ieri la brusca frenata, con il giocatore regolarmente in campo per l'allenamento con i tedeschi. Ma non perdiamo altro tempo. Ecco la situazione della trattativa <<<