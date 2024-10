Udinese News – Oggi la partenza per Milano: la rassegna stampa

Oggi la partenza dell'Udinese per la trasferta di Milano. Il club bianconero continua a lavorare in vista del prossimo match di campionato

Oggi si inizia a sentire l'odore del manto erboso e il ritorno della Serie A. Infatti ci sarà la conferenza stampa di mister Kosta Runjaic, ma soprattutto la partenza per il capoluogo della Lombardia. Domani è già il giorno di Milan-Udinese, sfida valida per il campionato ma soprattutto per mantenere la terza posizione in classifica.