News Udinese – Oggi si presenta la campagna abbonamenti: c’è l’obiettivo

Oggi è una giornata fondamentale per l'Udinese e per il suo futuro, visto che verrà presentata sia la nuova prima maglia ma soprattutto la campagna abbonamenti. Una stagione che deve essere di rivincita per la squadra del Friuli Venezia Giulia. Soprattutto dopo un'annata decisamente complessa come quella passata.

Il club vuole superare quota 13.600 abbonati. Un numero importante che è stato quello fatto registrare nel corso della passata stagione. L'obiettivo logicamente è quello di mettere un plus e sicuramente daranno una grande mano le tariffe agevolate per Universitari, under 18 e famiglie.