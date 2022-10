Notizie Udinese | Oggi si scende in campo – la rassegna stampa

Tutto pronto. I bianconeri tra poche ore scenderanno in campo in vista del prossimo incontro di campionato. Si tratta di una partita difficile e che sicuramente non lascerà alcun tipo di sconto né da una parte né dall'altra. L'avversario (che sarà l'Atalanta) non vede l'ora di fare la differenza e soprattutto di confermarsi in cima alla classifica.