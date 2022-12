Notizie Udinese | Oggi si scende in campo – la rassegna stampa

La squadra di Andrea Sottil continua la propria preparazione in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco ed è il motivo per cui è al lavoro da prima di tutte le altre squadre di Serie A. Oggi si torna a fare sul serio in una amichevole dal sapore internazionale contro il West Ham.