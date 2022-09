Sassuolo-Udinese | Oggi si scende in campo, le ultime: rassegna stampa

I bianconeri si preparano ad un incontro molto importante . La sfida con il Sassuolo potrebbe proiettare la società nei piani altissimi della classifica. Prova ostica che serve per confermare gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Dall'altra parte ci sarà un Sassuolo che non vede l'ora di invertire la rotta, dopo i tre pareggi consecutivi. La società emiliana è alle prese con diversi problemi fisici e vuole conquistare i tre punti che mancano dalla vittoria contro il Lecce. In queste ore ci sono delle importanti novità sia da una parte che dall'altra. L'incontro è alle porte, tutti i dettagli su questo match. Non perdiamo altro tempo e iniziamo con la rassegna stampa <<<