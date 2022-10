Notizie Udinese | Oggi seduta al Bruseschi: si rivede Leonardo Buta

I bianconeri sono scesi in campo per preparare al meglio la delicata sfida dell'Olimpico in programma domenica alle ore 15

Redazione

L'Udinese è tornata al lavoro per preparare al meglio l'insidiosa trasferta dell'Olimpico, contro una squadra che ha mostrato di essere tra le più in forma del nostro campionato. La formazione di Sarri ha ingranato un rullino di marcia incredibile in Serie A, mettendo a referto tre vittorie consecutive per 4-0. Ma la cosa che più colpisce dei biancocelesti in questo avvio è una ritrovata impermeabilità difensiva: solo 5 reti subite all'attivo. Sottil sa che questa partita vale molto ai fini della classifica e sta già studiando le mosse per provare a uscire dall'Olimpico con qualche soddisfazione, l'ennesima fin qui del suo cammino.

Oggi i friulani si sono ritrovati per svolgere la classica seduta d'allenamento. Becao e Walace sono ristabiliti ma la novità più importante riguarda un acquisto fatto in estate che non ha ancora debuttato in maglia friulana. Si tratta di Leonardo Buta, esterno portoghese classe'02 ingaggiato in estate a parametro zero dallo Sporting Braga. Il laterale era ai box per un brutto infortunio alla tibia rimediato nei primi giorni di ritiro e da ieri è tornato a lavorare in gruppo.

Chi è Leonardo Buta

Buta nasce il 5 giugno 2002 ad Agueda (Portogallo) e gioca nel settore giovanile del Benfica fino al 2015. Successivamente, si trasferisce prima all'Anadia e poi al Palmeiras, dove si mette maggiormente in mostra e attira le attenzioni dei grandi club portoghesi, tra cui lo Sporting Braga. Leonardo si mette nelle formazioni giovanili, passando dall'under 17 all'under 19, per poi passare alla formazione under-23. Successivamente disputa anche 15 partite con un il Braga B, in terza divisione portoghese. La scorsa estate passa definitivamente in prima squadra e colleziona le prime presenze tra i grandi. Anche dal punto di vista della nazionale, Buta ha fatto molto parlare di sé: ha giocato ben 15 partite tra under-17 e under-18, per poi debuttare lo scorso marzo con la maglia del Portogallo under-20. Ora vedremo se Sottil saprà utilizzarlo al meglio.