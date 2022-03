Rassegna Stampa | Oggi si scende in campo / Quello che bisogna sapere

La squadra bianconera da mercoledì continua ad allenarsi (regolarmente) sui campi del Bruseschi, l'obiettivo è quello di preparare nel miglior modo possibile il rush finale di campionato. Si comincia settimana prossima contro il Cagliari, ma ci sono ancora dieci partite (in totale) da giocare.

La situazione classifica è abbastanza tranquilla per la società del presidente Giampaolo Pozzo, ma il test alla Dacia Arena contro il team isolano potrebbe dire molto. Una sconfitta rigetterebbe la società nello sconforto e il rischio di dover lottare fino all'ultimo non andrebbe escluso.

Intanto oggi si scende in campo, scopri tutte le informazioni necessarie riguardo la partita odierna. Si parla di un vero e proprio test in famiglia per valutare le condizioni del gruppo. Ecco tutti i dettagli <<<