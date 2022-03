Rassegna Stampa | Da oggi testa al campionato: le ultime dal Bruseschi

Da oggi la testa sarà solo per il campionato. Dopo l'amichevole tutta a tinte bianconere di ieri, già oggi i friulani torneranno in campo in attesa del ritorno dei nazionali.

Sta per iniziare il definitivo conto alla rovescia che porterà i ragazzi di mister Cioffi alla delicata sfida contro i rossoblu di Mazzarri. Dai partenopei ai sardi ma come detto dai giocatori a più battute: bisognerà scendere in campo con la stessa fame di punti indipendentemente dal livello o dalla posizione in classifica dell'avversario.