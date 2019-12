Okaka: “Abbiamo messo sul piatto la lotta e il cuore”

L’attaccante ai microfoni di Udinese Tv dopo la vittoria sul Cagliari:

“I falli fischiati? A volte ho dei conti in sospeso con gli arbitri! Ma penso che il calcio sia bello per questo… A volte mi fischiano falli che non ci sono, ma oggi era importante conquistare punti e ci siamo riusciti. La nostra squadra non può prescindere dall’umiltà e dalla lotta perché la Serie A è molto equilibrata. Oggi abbiamo messo sul piatto la lotta e il cuore, è la prima volta che ho sentitolo stadio esplodere in questa maniera. Ora con grandissima fiducia ripartiamo a gennaio con le ultime due partite del girone d’andata alla nostra portata. Piano piano ci stiamo incanalando sui binari giusti”.