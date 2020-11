Okaka: “Alla fine del campionato l’Udinese starà nella parte sinistra della classifica”

Le parole dell’attaccante bianconero Stefano Okaka ospite del programma di Italia 1 Tiki Taka:

Abbiamo una buona squadra e pian piano riusciremo a fare sempre meglio. Tutto può succedere nel calcio, dopo il lockdown abbiamo battuto la Juventus.

E’ sempre bello prendere voti alti in pagella, ma alla fine è sempre la squadra che fa la differenza. Il mio modo di giocare mi aiuta a prendere voti più alti perché gioco molto per i compagni.

Un club gioiello come l’Udinese riesce sempre a integrare tutti i giocatori, anche gli stranieri si sentono a casa: l’organizzazione è incredibile.

Giocare la Nations League in questo momento non è necessario. Stiamo già facendo molti sacrifici x portare avanti il campionato ed è meglio evitare il più possibile i viaggi.

Alla fine del campionato l’Udinese starà nella parte sinistra della classifica.

Ho fatto 15 anni di serie A spero di proseguire ancora per qualche stagione.