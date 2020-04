Okaka: “I nostri bomber sono i medici e tutti quelli che si stanno mettendo a disposizione”

Le parole dell’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka a Skysport24: “Il calcio è ciò che amo ma può aspettare. Adesso bisogna pensare ad altre cose più importanti, come la salute. Mi sto allenando per tornare in buone condizioni. Dopo la tempesta ci sarà il sereno, sarà bellissimo tornare in campo e assaporare il brivido della partita e delle prestazioni”. Sull’emergenza sanitaria: “E’ un momento storico, cerco di essere il più informato possibile. Speriamo di raccontare una battaglia con un lieto fine. I medici e tutti quelli che si stanno mettendo a disposizione sono i nostri bomber. Siamo loro vicini, speriamo facciano tanti gol”.