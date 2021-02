Okaka: “L’Europeo? Ora penso ad aiutare l’Udinese, poi vedremo che succederà…”

Le dichiarazioni dell'attaccante dell'Udinese

UDINE - Dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per molte settimane, Stefano Okaka, centravanti dell'Udinese, sta per tornare a completa disposizione di mister Luca Gotti. Il giocatore classe '89 potrebbe anche trovare spazio a gara in corso domenica contro la Roma, sua ex squadra. Intanto, Okaka ha rilasciato un'intervista si microfoni del tabloid britannico The Guardian, nella quale ha parlato anche della sua esperienza in Inghilterra con la maglia del Watford.

LE SUE PAROLE - "Iniziai bene la mia avventura in Premier League, segnando contro il Liverpool. Poi però ho ci furono dei problemi con l'allenatore e non venni più impiegato. Nessuno, a dire il vero, mi ha mai spiegato il perché e non ci ho potuto fare niente. A quel punto ho deciso di lasciare il Watford e ho ricominciato a Udine la mia carriera. Amo questo sport e cerco sempre di reagire ai periodi di difficoltà. Continuerò a lottare sempre dando il massimo sul campo".

SUL RAZZISMO - "Il problema non sono gli stadi o i vari Paesi. La cosa fondamentale è che vengano educate le persone, soprattutto i bambini. Solamente così risolveremo questo problema".

SULLA NAZIONALE - "Tornarci è stato incredibile, nessuno può capire cosa abbia significato per me. Le persone a Udine mi hanno aiutato molto fin dal primo giorno e ho ritrovato la fiducia in me stesso. Sono venuto qui per aiutare la squadra e mettere a disposizione le mie qualità. Ho bisogno che le persone mi amino, per me è fondamentale sentirmi importante. Mister Mancini mi conosce ed è un commissario tecnico fantastico: ha creato qualcosa di unico in Nazionale, facendo un lavoro incredibile dopo anni difficili per l'Italia".

SULL'EUROPEO - "Voglio rimanere umile e aiutare l'Udinese a raggiungere l'obiettivo, senza pensare a cosa potrebbe accadere al termine della stagione. Devo svolgere bene il mio lavoro, poi vedremo cosa succederà".