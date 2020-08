Okaka: “L’Udinese è tornata ad un buon livello”

Stefano Okaka, testimonial d’eccezione della nuova maglia bianconera, è stato intervistato in esclusiva da Udinese TV.

Ecco le sue dichiarazioni:

Stefano, testimonial d’eccezione della nuova maglia bianconera. È una maglia particolare perché riporta alla storia dell’Udinese e deve essere una grande emozione anche per voi indossarla.

Si, è una maglia che rappresenta il passato quando all’Udinese giocava Zico e quindi ha un grande significato. È il modo migliore per cominciare la nuova stagione. È una maglia molto bella, sotto questo punto di vista l’Udinese non ha mai sbagliato e anche quest’anno parte al top.



Si inizia ad entrare nel clou della preparazione, i primi allenamenti, sabato la prima amichevole. Che atmosfera c’è nella squadra?

L’atmosfera è buona anche perché abbiamo finito il campionato con una vittoria. Siamo stati fermi solo due settimane. Tornare a lavorare con lo stesso staff e i compagni che ti conoscono è sempre bello. All’inizio si fa un po’ di fatica, è normale, però nel giro di alcuni giorni tutto torna alla normalità.

L’Udinese è una società importante, è presto per parlare di obiettivi, però siete un gruppo forte con alla base una società solida. Secondo te ci sono le basi per fare bene?

Si, le basi le abbiamo create un po’ di tempo fa e piano piano siamo migliorati tutti insieme. L’Udinese è tornata ad un buon livello. Gli obiettivi si programmano partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Vedremo cosa si può fare in questa stagione, che sarà sicuramente difficile



Qual è il tuo obiettivo per il prossimo campionato? In quello appena concluso hai stabilito il tuo nuovo record per quanto riguarda il numero di goal segnati in Serie A. Vuoi migliorarlo?

Si, migliorare per me è sempre importante. Cercherò di migliorarmi sotto tutti gli aspetti per potermi divertire durante gli ultimi anni di carriera.