Okaka: “Punti fantastici e sofferti”

Stefano Okaka al canale ufficiale al termine della vittoria sul Parma: “Punti fantastici, sofferti, come siamo abituati. Una grande vittoria, siamo contenti di aver espresso anche un buon gioco, siamo in fase di miglioramento. La mia prestazione? Sono qui da un anno e mezzo due, non puoi fare tutte le partite a uin livello alto, però mi sono sempre messo a disposizione e continuo a farlo, poi ci sono momenti migliori e quelli peggiori, ma metto sempre il cuore sul campo. Il 4-3-2-1? è molto stimolante anche perché siamo tutti amici, corriamo l’uno per l’altro, ti gasa fare le giocate per mandarli in porta. Stiamo facendo un buon lavoro. Le tre sconfitte ci hanno fatto capire tante cose: adesso continueremo a migliorare perché la strada è lunga”.