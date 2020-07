Okaka: “Questa vittoria è la ciliegina sulla torta”

L’attaccante bianconero ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la vittoria sulla Juventus:

“Oggi non ci sono parole. Abbiamo sempre detto che avremmo cercato di vincere anche le sfide più importanti e quella di oggi è la ciliegina sulla torta per l’enorme lavoro fatto in questo periodo. Abbiamo sofferto molto per le tante sconfitte arrivate all’ultimo minuto. Questa squadra è nella storia, abbiamo battuto la capolista e contro un uomo che ha vinto cinque palloni d’oro e davvero devo fare i complimenti a tutti. Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo diversi ragazzi che sono giocatori incredibili e lavorano ogni giorno per migliorarsi, questo aiuta anche la squadra ad affrontare le partite sempre con una speranza. Oggi ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l’abbiamo fatta. Coppia con Nestorovski? Penso che Kevin nell’ultimo periodo abbia dato una grande mano alla squadra con tutti i gol che ha messo a segno, Ilija è un giocatore molto intelligente e quando gioca ci dà sempre una mano importante. Abbiamo giocato benissimo contro una squadra di levatura internazionale e sono molto contento di aver fatto risultato“.