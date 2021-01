Okaka suona la carica: “Buona prova col Napoli, ma ora servono i punti”

UDINE – E’ ancora fresca la ferita in casa Udinese in seguito alla sconfitta – l’ottava stagionale – rimediata all’ultimo minuto contro il Napoli nella scorsa partita di campionato. Una buona prova che si è conclusa con una grande beffa e non ha portato punti, complicando ulteriormente la situazione in classifica della compagine bianconera. Ora sono soltanto quattro le lunghezze di vantaggio sul terz’ultimo posto e occorre assolutamente ritrovare la vittoria, che manca ormai da un mese esatto. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Udinese Tv ne ha parlato l’attaccante Stefano Okaka.

LE SUE PAROLE – “Contro il Napoli abbiamo fatto una bella prestazione, mettendo in affanno un avversario fortissimo. Purtroppo però abbiamo preso gol al novantesimo su palla inattiva. La prova della squadra è stata positiva, ma purtroppo non siamo stati premiati. Dopo il fischio finale nello spogliatoio non ci davamo pace. Siamo qui per mettere il cuore per il club e portare a casa punti: sono convinto che molto presto i risultati ricominceranno ad arrivare. Per il bene dell’Udinese cerchiamo di guardare al futuro in base alla realtà dei fatti e non ai nomi che abbiamo in squadra. Dobbiamo ritrovare la giusta mentalità e la consapevolezza che l’obiettivo dev’essere quello di restare in Serie A. Quest’anno, appena sono arrivati alcuni giocatori importanti, abbiamo perso la nostra identità da provinciali, ma in questo modo rischiamo di non andare lontano. Non credo che quando c’erano giocatori come Pinzi o Domizzi si diceva ‘vinciamo lo Scudetto’. Occorre ritornare alla nostra dimensione. Abbiamo un’ottima squadra, ma il percorso va costruito un passo alla volta”.

SULLE SUE CONDIZIONI – “Sono stato fermato da un infortunio abbastanza grave, ma fortunatamente è andato tutto bene e sono sulla via del recupero. Spero di tornare in campo già a fine mese o al massimo nei primi giorni di febbraio. Sto facendo di tutto per poter tornare a disposizione il prima possibile: non vedo l’ora di ricominciare a lottare sul rettangolo di gioco insieme a tutti i miei compagni”.